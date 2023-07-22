اختتام فعاليات مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب بجماعة حد بوموسى

احتضن مقر جماعة حد بوموسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، أخيرا، ورشة تقديم مخرجات ونتائج مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب، المختتمة في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واستعرضت الورشة، المنظمة بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، وممثل عامل إقليم الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الجماعي للحد بوموسى والشركاء المحليين، (استعرضت) أبرز النتائج التي حققتها المبادرة المذكورة، التي تهدف إلى تعبئة وتكوين ومواكبة عدد من الشباب في إجراء بحوث ميدانية لتحديد الحاجيات والفرص والإكراهات التي تحد من إدماجهم، و كذا تعبئة الفاعلين لبلورة حلول محلية للحاجيات المرصودة.

وحسب ما أوضحه بيان صحفي، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن الأهداف المحققة للمبادرة الشبابية المذكورة، تتجسد في: مواكبة وتكوين 30 شابة وشاب من الجماعة، عن طريق ورشات تدريبية وتطبيقات ميدانية مكنتهم من تعزيز قدراتهم المعرفية والمهاراتية، وإبراز نماذج ناجحة للشباب في مجال ريادة الأعمال بدعم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر تأطيرها ومواكبتها.

وأضاف المصدر ذاته أن مبادرة التخطيط المجتمعي للشباب، التي انطلقت فعالياتها في يناير الماضي، مكنت من تعزيز الخدمات المقدمة للشباب بالجماعة، من خلال اعتماد مجلس الجماعة على التخطيط المجتمعي لبلورة برامج وأنشطة مندمجة موجهة لشباب الجماعة، وكذا تعزيز العلاقة بين شباب الجماعة والهيأة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم إطلاقها عبر تعبئة جمعية صناع النجاح، وهي جمعية محلية تعنى بشؤون الشباب، وفق مقاربة تشاركية ومبتكرة، وبتنسيق وطيد مع المجلس الجماعي والهيأة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والسلطة المحلية، بمواكبة ميدانية من قبل جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة بأفورار (AIDECA) الشريكة في تنزيل أنشطة المجتمع المدني بمشروع ISED-BMK.

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