أكاديمي: قرار إسرائيل ينسجم مع الشراكة المغربية الإسرائيلية

أكد الأكاديمي الرواندي إسماعيل بوشنان أن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يتماشى مع الشراكة متعددة الأبعاد التي تربط البلدين.

وقال بوشنان، عضو التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، إن هذا القرار يعد تقديرا للعلاقات التاريخية بين الشعبين الإسرائيلي والمغربي، مشيرا إلى أن الشراكة المغربية الإسرائيلية ما انفكت تتطور منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في دجنبر 2020.

وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إسرائيل انضمت، من خلال هذا القرار، إلى فاعلين بارزين على الساحة العالمية، مستشهدا على وجه الخصوص بالولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، فضلا عن دول أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وسجل الجامعي الرواندي أن إسرائيل تقدم أيضا مساهمة هامة في الزخم الدولي لصالح المخطط المغربي للحكم الذاتي، معززة بذلك الطابع الحصري للأمم المتحدة في العملية السياسية، مشيرا إلى أن “هناك اليوم وعي متزايد داخل المجتمع الدولي بكون مخطط الحكم الذاتي هو الحل الجاد، الموثوق والواقعي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وأشار إلى أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة سيكون له انعكاسات على الصعيد الاقتصادي، حيث من شأنه أن يعمل على تسهيل الاستثمار الإسرائيلي في المنطقة، التي توفر العديد من الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والصيد البحري والسياحة.

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