انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة 173 لمجلس الفاو

انتخب المغرب، أمس الإثنين بروما، نائبا لرئيس الدورة 173 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعضو لجنة المالية بالمجلس، حتى عام 2025.

وانتخبت المملكة في شخص السفير والممثل الدائم للمملكة لدى وكالات الأمم المتحدة بروما، يوسف بلا، نائبا لرئيس الدورة 173 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة، وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة في الفترة ما بين الجلسات، والتي تدرس، على وجه الخصوص، القضايا المتعلقة بحالة الأغذية والزراعة في العالم.

وينكب مجلس المنظمة الأممية أيضا على الأنشطة الحالية والمستقبلية لمنظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية والإدارة والإدارة المالية، فضلا عن المسائل القانونية.

كما تميزت الدورة 173 بانتخاب المملكة عضوا في لجنة المالية للفترة من يوليوز 2023 إلى يوليوز 2025. وتساعد هذه اللجنة المجلس في ممارسة رقابته على الإدارة المالية للمنظمة.

يذكر أنه تم انتخاب المغرب، الخميس الماضي، عضوا في مجلس إدارة منظمة الأغذية والزراعة ممثلا عن المجموعة الإقليمية الأفريقية (GRA) في الدورة 43 لمؤتمر المنظمة لمدة ثلاث سنوات (30 يونيو 2023 – 30 يونيو 2026).

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