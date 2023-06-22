البيضاء تتجند لجمع 32 ألف طن من النفايات في عيد الأضحى

أعطى مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم (الخميس)، الانطلاقة الرسمية لحملة موجهة إلى الساكنة تحت شعار “الحفاظ على نظافة الدار البيضاء خلال أيام عيد الأضحى.. مسؤولية الجميع”.

وأكد المجلس، في بلاغ له، أنه سيتجند، إلى جانب السلطات المحلية والمنتخبة والدار البيضاء للبيئة وشركتي “أرما” و”أفيردا”، لضمان النظافة المعتادة للمدينة خلال هذه المناسبة الدينية ومواجهة التحديات المرتبطة بها، لاسيما تلك المتعلقة بارتفاع كمية النفايات، حيث بلغت في عام 2022، ما يناهز 32 ألف طن خلال ثلاثة أيام العيد.

ولإنجاح هذه العملية، أفاد المصدر ذاته أنه سيقوم بتعبئة حوالي 5400 عامل و880 آلية بمختلف أنواعها من أجل جمع الكميات الكبيرة من النفايات، والتحضير القبلي لمطرح النفايات المراقب للدار البيضاء لاستقبال التدفق الاستثنائي للآليات والشاحنات الخاصة بجمع نفايات العيد، وتعقيم ومكافحة الحشرات في الأماكن المخصصة للصلاة (المصلى) ونقاط بيع المواشي ونقاط تجميع النفايات على مدى أيام العيد، لتفادي انتشار الروائح الكريهة، ثم إطلاق حملة تحسيسية شاملة على مدار أسبوع قبل عيد الأضحى (لوحات إعلانية في الأماكن العامة، قافلة صوتية، أنشطة ميدانية، تعاون مع مؤثرين وحملة رقمية واسعة لتحسيس المواطنين بالسلوكيات الحميدة التي يجب اتباعها خلال فترة الاحتفالات، وخصوصا استخدام الأكياس القابلة للتحلل التي سيتم توزيع 120طن منها).