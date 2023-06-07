مداهمة مصنع لإنتاج أكياس البلاستيك

حوادث
مقالات ذات صلة
إدانة هاتك عرض قريبته بالجديدة
منذ دقيقة واحدة
تطورات مصرع 10 مشردين بمكناس
منذ دقيقة واحدة
إيقاف مبحوث عنه بالناظور
منذ دقيقتين
حجز 2000 “قرقوبية” بمكناس
منذ دقيقتين
تفكيك شبكة لـحبوب الهلوسة بمراكش
منذ 3 دقائق
جريمة قتل تستنفر درك الخميسات
منذ 19 دقيقة
إيقاف ثلاثة “حراكة” بالحسيمة
منذ 37 دقيقة
مصرع امرأة بسبب مصعد معطل
منذ 37 دقيقة
ترويج أجهزة الغش يطيح بطالب
منذ 38 دقيقة
إيقاف متهم بالابتزاز بالناظور
منذ 51 دقيقة
النصب باسم مسؤولين قضائيين وأمنيين
منذ 56 دقيقة
تفكيك عصابة الأعلاف المغشوشة
منذ 57 دقيقة
شاهد أيضاًإغلاق
-
اعتقال مروجي أجهزة الغش في الامتحاناتمنذ 59 دقيقة