الملك يهنئ رئيس كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس زوران ميلانوفيتش عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموصول التقدم والرخاء للشعب الكرواتي الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” كما يسعدني أن أعرب لكم عن تقديري لما يجمع بين بلدينا من علاقات الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تمتين التعاون المغربي – الكرواتي والارتقاء به، لما فيه خير شعبينا”.

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