الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لسالوميه زورابيشفيلي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا باطراد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكن عن مدى ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والتعاون البناء التي تربط بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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