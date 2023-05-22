الملك يهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأصدق المتمنيات للشعب اليمني الشقيق، بتحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن مدى اعتزازه بروابط الأخوة المتينة والتعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تجمع البلدين والشعبين المغربي واليمني، داعيا الله تعالى أن يكلل جهود السيد رشاد محمد العليمي بالنجاح والتوفيق لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في ظل الوحدة الكاملة والسيادة الوطنية لليمن الشقيق.

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