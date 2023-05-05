مجلة إلكترونية جديدة لأسلوب عيش أفضل

تعززت الصحافة الإلكترونية بصدور مجلة إلكترونية جديدة تحت عنوان “ديكليك ماغ”، متخصصة في أسلوب العيش والرفاهية والثقافة.

المجلة، التي أسستها وتديرها الصحافية نادية حوات، اختارت أن يتزامن صدورها مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تم الاحتفال به أمس (الأربعاء).

وتهدف المجلة الإلكترونية الجديدة إلى تحفيز القراء على طريقة عيش فضلى من خلال مقالات تثقيفية ونصائح عملية وقصص ملهمة ومواضيع مفيدة تتنوع بين الصحة النفسية والموضة والجمال والسفر والترفيه وغيره.

وتقول نادية، في اتصال مع “آش نيوز”، إنها قررت من خلال خوض هذه التجربة الجديدة، المزج بين شغفها بمهنة المتاعب الذي لم يفارقها يوما، وبين “الكوتشينغ” الذي توجهت إليه قبل شهور، من أجل تزويد القارئ والمتابع بالآليات التي يحتاجها من أجل تحقيق أهدافه بشكل متوازن على المستويين النفسي والعملي، مضيفة أنها تطمح من خلال إصدار “ديكليك ماغ”، إلى أن تصبح مصدرا للإلهام والتحفيز بالنسبة إلى أي شخص يتطلع إلى أن يعيش حياة أفضل.

يمكن للقراء أيضا متابعة المجلة على وسائل التواصل الاجتماعي أو متابعة الموقع على الأنترنت، بنسختيه العربية والفرنسية، على العنوانين التاليين:

النسخة الفرنسية: www.declicmag.com

النسخة العربية: www.declicmag.com/ar/

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