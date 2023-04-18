محنة معتمرين مغاربة مع تأخر طائرات سعودية

وجد العشرات من المعتمرين المغاربة أنفسهم رهائن للإهمال وانعدام أي مخاطب بمطار جدة، في ظل تأخر الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية التي كانت ستقلهم ظهر اليوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري صوب مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وهكذا، وبعد أن وصل المعتمرون المغاربة إلى مطار جدة على أمل العودة إلى ديارهم مباشرة بعد إحيائهم لليلة القدر بالحرم المكي، فوجئوا في بداية الأمر بإعلان يخبرهم أن الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة (SV373/18APR) ستتأخر عن موعدها لمدة ساعتين.

لكن الغريب أن الساعتين تحولتا إلى أربع ساعات دون أن يتم الإفراج عن المعتمرين من أجل ركوب الطائرة، ودون أن يجدوا مبررا لهذا التأخير غير المعلن عنه مسبقا، ذلك أن أغلب المعتمرين الذين حاولوا الاستفسار عن سبب التأخير لم يتوصلوا بأي جواب، سواء من مسؤولي شركة الطيران السعودية، أو من طرف المسؤولين بمطار جدة الدولي، رغم أن عددا من هؤلاء المعتمرين يعيشون ظروفا صحية صعبة، ولا يقوون على الانتظار في ظل الإهمال الذي تم التعامل به معهم.

يذكر أن القوانين المنظمة لمجال الرحلات الجوية في السعودية، تنص على أنه “لا يحق للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها، ما لم تقتض ذلك دواعي الأمن والسلامة”.

كما “يجب على الناقل الجوي إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى (45) دقيقة وعلى أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للإقلاع. وفي حال تأخر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل وإرشاده بما سيتم. وفي حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد عن (6) ست ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات. وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تتجاوز (6) ست ساعات، يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل…”، وهو الأمر الذي لم تلتزم به شركة الخطوط الجوية السعودية في تعاملها مع المعتمرين المغاربة العائدين من الديار المقدسة اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

يوسف الجوهري(تطوان)

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