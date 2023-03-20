خالد الحري مدير نشر “الصباح”

عينت إدارة المجموعة الإعلامية الرائدة “إيكوميديا”، الدكتور خالد الحري، مديرا للنشر ليومية “الصباح”، خلفا للدكتور خالد بليزيد. ويحتفظ مدير النشر الجديد بمنصب رئيس التحرير الذي يتقلده منذ ماي 2007. ويعتبر هذا التعيين في منصب مدير النشر، تغييرا “تقنيا” في إطار الاستمرارية، إذ ستظل “الصباح” وفية لخطها التحريري، المدافع عن قضايا المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في صحافة القرب، وحق الرأي العام في المعلومة والخبر والتوعية والترفيه، والمنحاز في الآن نفسه، للدفاع عن قيم الحداثة والمساواة ونبذ التطرف والإرهاب والعنصرية.

والتحق الحري بيومية “الصباح” في 2004، حيث اشتغل صحافيا في قسم الحوادث، ضمن كوكبة من الصحافيين والصحافيات أسسوا لتجربة رائدة، تحولت إلى مرجع في مجال الإعلام القانوني، المرتبط بالشأن القضائي والأمني، ومكرسا لدور الصحافي في التصدي إلى الجريمة العادية والمنظمة، والتحسيس بمخاطرهما على المجتمع.

وزاوج الحري بين العمل الصحافي ومواصلة دراساته العليا في القانون الخاص، إذ حصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة، شكلت، إلى جانب سلسلة من حلقات التدريب في العمل الصحافي، حافزا للاستمرار والمثابرة ومراكمة الخبرة، في مجال يتطلب كثيرا من المعرفة والعمل الميداني والتكوين.

الصباح

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