الاتفاق التاريخي موضوع ندوة بين الناشرين ونقابة الصحافة

تعقد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بفندق “حياة ريجنسي” بالبيضاء، ندوة لتسليط الضوء على الاتفاق التاريخي بين الهيأتين الأكثر تمثيلية في قطاع الإعلام، والذي توج بزيادة مهمة في أجور الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين.

ومن المنتظر أن تكشف الهيأتان الأكثر تمثيلية، خلال الندوة الصحافية، عن المجهودات التي بذلت من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي سيخول زيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم لباقي العاملين في القطاع، مقسمة على سنتين، على أن تشرع المؤسسات الإعلامية في تطبيق الشطر الأول من الزيادة، نهاية فبراير الجاري.