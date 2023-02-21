جنوب تركيا.. ستة قتلى وقرابة 300 مصاب إثر الزلزالين الجديدين

أفادت وكالة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، بوفاة ستة أشخاص وإصابة 294 آخرين جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا ولاية هاتاي الجنوبية يوم أمس.

وذكرت الوكالة أن زلزال الاثنين تسبب في انهيار بعض المباني بهاتاي التي كانت متضررة بشكل كبير جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

كما ألحق الزلزال أضرارا ببعض الطرق والجسور في مركز الولاية ومناطقها، حيث حدثت صدوع وتشققات في جسور على نهر العاصي بمدينة أنطاكية، وطرق في شارع “توركمان باشي” ومنطقة “أوزون تشارشي” بالمدينة. وكانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت أن زلزالين جديدين، بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر، ضربا مساء أمس الاثنين الولاية، مع تسجيل أكثر من 90 هزة ارتدادية إلى غاية الساعة. يذكر أن زلزالا، بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الاثنين 6 فبراير، منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، حيث خلف دمارا واسعا بولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”، علاوة على “قهرمان مرعش”، مركز الزلزال.

وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب بنفس الشدة تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول، مما فاقم حصيلة الفاجعة التي فاقت 41 ألف قتيل.

وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة ثلاثة أشهر.