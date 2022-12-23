مصرع 4 عمال بورش مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي بالراشيدية

فادت السلطات المحلية بإقليم الرشيدية أن أربعة عمال بورش مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي كائن بجماعة الطاوس، دائرة الريصاني (إقليم الرشيدية) لقوا مصرعهم ،اليوم الجمعة، فيما أصيب عامل خامس بإصابات بالغة الخطورة، إثر سقوطهم في قعر حفرة بعمق حوالي 40 مترا داخل الورش المذكور.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لمباشرة إجراءات التدخل والإنقاذ، حيث تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى الجهوي بالرشيدية للتكفل بحالته الصحية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.