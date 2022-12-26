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مجتمع

منذ 10 ثواني
الميزانية تحت مجهر مرصد العمل الحكومي دعا إلى إصلاحات هيكلية لتوفير هوامش مالية قادرة على تحمل تمويل البرامج الاجتماعية أصدر مرصد العمل الحكومي توصيات بخصوص قانون مالية 2023، تضمنها تقرير رصد مختلف مراحل المصادقة ومجمل التفاعلات والنقاشات التي ميزته، مع تقديم ملاحظات تهم احترام المنطق الديمقراطي والاستجابةأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 10 ثواني


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