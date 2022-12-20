المنتخب المغربي يحظى باستقبال الأبطال

حظي المنتخب المغربي باستقبال الأبطال من طرف حشد جماهيري متحمس لدى وصوله إلى مطار الرباط – سلا اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق العناصر الوطنية للمركز الرابع التاريخي في مونديال قطر 2022.

وتوافد المواطنون، صغارا وكبارا ، رجالا ونساء ، من مختلف مناطق بالمغرب، حاملين الأعلام الوطنية ومرتدين قمصانا بألوان المنتخب الوطني، للتعبير عن فخرهم بالإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس، أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم.

وقالت مليكة القادمة من أكادير ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “جئنا لتكريم الأسود الذين جعلونا نحلم خلال كأس العالم، لقد كانوا رائعين “.

من جانبه قال محمد “إنها لحظة تاريخية … وليد الركراكي واللاعبون شرفوا كل المغاربة والأفارقة والعرب.. لن ننسى نهائيات كأس العالم هذه”.

وبعد طول الانتظار الممزوج بمشاعر الشوق للحظة الموعودة، ظهر الأسود في الأفق وهم يهمون بالصعود للحافلة المكشوفة المجهزة لهذه المناسبة، في ظل أجواء حماسية مطبوعة بمزيج من الزغاريد والهتافات والشعارات التي تمجد المنتخب الوطني وأدائه التاريخي. وحظي الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، على طول شارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.

ودونت العناصر الوطنية اسمها في سجلات كرة القدم العالمية، برحلة مثيرة، تميزت بالتعادل (0-0) مع كرواتيا وسلسلة من الانتصارات ضد كبار الكرة المستديرة، بداية ببلجيكا (2-0) وكندا (2-1) في دور المجموعات ليتصدر المغرب المجموعة السادسة (7 نقاط)، ثم إسبانيا 3-0 بضربات الجزاء الترجيحية (0-0 بعد الوقت الإضافي) وبرتغال كريستيانو رونالدو (1-0)، في ثمن وربع النهائي على التوالي.

وأنهى المنتخب المغربي مونديال قطر في المركز الرابع بعد مباراة بطولية ضد فرنسا في نصف النهائي (هزيمة 2-0) وكرواتيا في مباراة الترتيب (هزيمة 2-1).