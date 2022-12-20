الأكثر تدميرا … أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور

أكدت السلطات الصحية الأوروبية الثلاثاء أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة “إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا” في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليونا من الطيور الداجنة في المزارع التي طاولها الفيروس.

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبط والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس.

وأضافت أنه “لأول مرة” لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.

كان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35 في المئة.

وقد رصد الفيروس أكثر من 600 مرة لدى طيور برية، لاسيما البط والبجع، ويقدر التقرير أن ذلك ساهم ربما في انتشار الفيروس بين المزارع.

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة ومن “منخفضة إلى متوسطة” بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على اتصال بالطيور والدواجن.