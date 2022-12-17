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هذه تشكيلة المنتخب الوطني أمام كرواتيا
اعلن وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه السبت 17 دجنبر 2022 منتخب كرواتيا.
وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” خليفة الدولي” بمدينة الدوحة لحساب مباراة الترتيب الخاصة بنهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
4- سفيان امرابط
7- حكيم زياش
11- عبد الحميد الصابيري
17- سفيان بوفال
18- جواد ياميق
19- يوسف النصيري
20- اشرف داري
23- بلال الخنوس
25- يحيى عطية الله
دكة الاحتياط :
5- نايف اكرد
6- رومان سايس
8- عز الدين اوناحي
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
15- سليم املاح
16- عبد الصمد الزلزولي
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
24- بدر بانون
25- يحيى جبران