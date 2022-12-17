هذه تشكيلة المنتخب الوطني أمام كرواتيا

اعلن وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني عن تشكيلة النخبة الوطنية التي ستواجه يومه السبت 17 دجنبر 2022 منتخب كرواتيا.

وتدخل المباراة التي ستجرى بملعب ” خليفة الدولي” بمدينة الدوحة لحساب مباراة الترتيب الخاصة بنهاية كاس العالم التي تحتضنها قطر.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:

1- ياسين بونو

2- اشرف حكيمي

4- سفيان امرابط

7- حكيم زياش

11- عبد الحميد الصابيري

17- سفيان بوفال

18- جواد ياميق

19- يوسف النصيري

20- اشرف داري

23- بلال الخنوس

25- يحيى عطية الله

دكة الاحتياط :

5- نايف اكرد

6- رومان سايس

8- عز الدين اوناحي

9- عبد الرزاق حمد الله

10- انس زروري

12- منير المحمدي

13- الياس شاعير

14- زكرياء بوخلال

15- سليم املاح

16- عبد الصمد الزلزولي

21- وليد شديرة

22- احمد رضا تكناوتي

24- بدر بانون

25- يحيى جبران