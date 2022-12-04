5 آلاف تذكرة لمشجعي الأسود أمام إسبانيا

علمت “الصباح” أن فوزي لقحع، رئيس الجامعة تدخل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بغرض تخصيص تذاكر إضافية لمشجعي المنتخب الوطني خلال مباراته أمام إسبانيا بعد غد (الثلاثاء)، بملعب المدينة التعليمية، لحساب ثمن نهائي كأس العالم بقطر 2022.

وحسب مصدر مسؤول، فإن “فيفا” سيطرح للبيع تذاكر خاصة للمشجعين المغاربة مساء اليوم (الأحد)، قصد متابعة المباراة.

ووجد جمهور المنتخب الوطني صعوبات بالغة في اقتناء التذاكر من منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب نفاذها، واعادة بيعها في السوق السوداء، ما فتح الباب على مصراعيه للمضاربات والسمسرة، من خلال إعادة طرحها بمبالغ باهضة..

(ع.ك) قطر