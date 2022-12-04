الإصابات تستنفر عيادة الأسود وبرنامج خاص لأوناحي

استنفرت كثرة الإصابات في صفوف لاعبي المنتخب الوطني عيادته الطبية قبل 48 ساعة من مباراته أمام نظيره نظيره الإسباني، بعد غد الثلاثاء، لحساب ثمن نهائي كاس العالم قطر 2022.

وعلمت “الصباح” أن أربعة لاعبين يخضعون لبرنامج خاص، ويتعلق الأمر بأشرف حكيمي وسليم املاح وعز الدين أوناحي ونصير مزراوي.

وكشف مصدر مطلع، أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، ينتظر حصة المبرمجة غدا (الاثنين)، للتأكد من شفاء المصابين، في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر نفسها عن إمكانية غياب أوناحي عن المباراة، بسبب معاناته من ألم في الركبة.

ويعقد الناخب الوطني الركراكي ندوة صحافية، غدا (الاثنين) الحديث عن مباراة اسبانيا وحظوظ الاسود للتأهل إلى الربع النهائي.

(ع.ك)