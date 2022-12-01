مونديال 2022: المغرب بالصدارة إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه

بلغ المنتخب المغربي ثمن نهاية مونديال قطر 2022، عقب فوزه على نظيره الكندي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، على أرضية ملعب الثمامة بالدوحة، برسم الجولة الثالثة للمجموعة السادسة.

وسجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش (د 4) ويوسف النصيري (د 23)، فيما وقع هدف المنتخب الكندي نايف أكرد بالخطأ ضد مرماه (د 40).

وتصدر المغرب، عقب هذا الفوز، ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا على كرواتيا (5 نقاط) وبلجيكا (4نقاط).