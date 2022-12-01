مونديال 2022: مدرب بلجيكا مارتينيس يعلن رحيله بعد الخروج من دور المجموعات

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيس أنه سيغادر منصبه مع “الشياطين الحمر” وذلك عقب تعادلهم سلبا مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول لمونديال قطر 2022.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيس الذي استلم تدريب “الشياطين الحمر” عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن “هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى”. يذكر أن المنتخب المغربي تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا على كرواتيا (5 نقاط) وبلجيكا (4نقاط).