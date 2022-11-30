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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬بالشرايبي‭ ‬في‭ ‬القنيطرة

منذ دقيقة واحدة
ملصق‭ ‬الدورة‭                       (‬خاص‭)‬
الجامعة‭ ‬السينمائية‭ ‬تكرم‭ ‬نعيمة‭ ‬إلياس‭ ‬وتطلق‭ ‬اسم‭ ‬الركاب‭ ‬على‭ ‬مسابقتها‭ ‬الرسمية تحتضن‭ ‬جامعة‭ ‬ابن‭ ‬طفيل‭ ‬بالقنيطرة‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجامعة‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬للأندية‭ ‬السينمائية‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬السينمائي‭ ‬للقنيطرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و10‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭.‬ واختار‭ ‬المنظمون‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬المخرج‭ ‬سعد‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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