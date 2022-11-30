الصباح الفني
احتفاء بالشرايبي في القنيطرة
الجامعة السينمائية تكرم نعيمة إلياس وتطلق اسم الركاب على مسابقتها الرسمية تحتضن جامعة ابن طفيل بالقنيطرة فعاليات الدورة الثانية عشرة للجامعة السينمائية التي تنظمها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بتنسيق مع النادي السينمائي للقنيطرة في الفترة ما بين 7 و10 دجنبر المقبل. واختار المنظمون إطلاق اسم المخرج سعدأكمل القراءة »
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