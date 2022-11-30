fbpx
وطنية

وهبي‭ ‬ينتقد‭ ‬المحاكمة‭ ‬عن‭ ‬بعد

منذ 3 دقائق
وهبي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للقاضي‭ ‬تكوين‭ ‬قناعة‭ ‬معينة‭ ‬عبر‭ ‬الكاميرات ‭(‬أرشيف‭)‬
وزير‭ ‬العدل‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحقق‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬والقضايا‭ ‬الجنائية‭ ‬تتطلب‭ ‬الحضورية رفض‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬المحاكمة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬التي‭ ‬شرع‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الجنائي،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭  ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬المدني‭.‬ وقال‭ ‬وهبي‭ “‬أنا‭ ‬ضد‭ ‬اعتماد‭ ‬المحاكمة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى