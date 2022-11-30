وطنية
وهبي ينتقد المحاكمة عن بعد
وزير العدل قال إنها لا تحقق المحاكمة العادلة والقضايا الجنائية تتطلب الحضورية رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشكل دائم المحاكمة عن بعد التي شرع العمل بها خلال فترة الجائحة في الشق الجنائي، في مقابل استمرار العمل بها في الشق المدني. وقال وهبي “أنا ضد اعتماد المحاكمةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا