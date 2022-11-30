حوادث
أحكام الاعتقال وسط إضراب المحامين
محاكم الرباط وسلا وتمارة أصدرت أحكاما في أزيد من 100 قضية في يومين أصدرت محاكم ابتدائية تابعة للدائرة القضائية للرباط، الاثنين والثلاثاء الماضيين، أحكاما في ملفات للاعتقال، فاقت 100 ملف، رغم الإضراب الذي دشنه المحامون، وتعليق دخولهم إلى قاعة الجلسات، احتجاجا على الصيغة التي جاءت بها الحكومةأكمل القراءة »
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