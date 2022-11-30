مجتمع
نزع ملكية بلا تعويض
يواجه مجلس جماعة تيط مليل التابعة لتراب إقليم مديونة موجة عضب، بسبب مصادقته على مقرر جماعي لنزع الملكية، يقضي بدفع تعويضات هزيلة عن الأراضي العارية من 200 درهم، في منطقة لا يقل الثمن الحقيقي للمتر المربع الواحد فيها عن ألفي درهم، وإسقاط التعويض عن مساكن مبنية منذأكمل القراءة »
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