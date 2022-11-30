مجتمع
“أكديطال” تفتح أكبر مصحة متخصصة بآسفي
تعزز العرض الصحي بإقليم آسفي، أخيرا، بمصحة خاصة متعددة التخصصات، وذلك من خلال افتتاح منشأة صحية جديدة، من قبل مجموعة أكديطال، بحضور رئيسها المدير والحسين شينان، عامل إقليم آسفي والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وتعتبر هذه المنشأة الصحية الخاصة هي الخامسة من نوعها بآسفي، في وقتأكمل القراءة »
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