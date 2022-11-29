الرياضة
حجب مستشهر كحولي من جائزة زياش
تلقى حكيم زياش، نجم المنتخب الوطني، جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا، التي فاز بها الأسود بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال قطر، دون وضع علامة إحدى شركات بيع الكحول العالمية، أحد الداعمين الأساسيين لمونديال قطر. وعلمت “الصباح”، أن اللجنة المنظمة للمونديال حرصتأكمل القراءة »
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