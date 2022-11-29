وطنية
المستشارون يقاطعون مجلس العدوي
رفض برلمانيو مجلس المستشارين المشاركة في لجنة العدل والتشريع المنعقدة، أخيرا، لمناقشة الميزانية القطاعية للمجلس الأعلى للحسابات. ولم يحضر البرلمانيون إلى القاعة المخصصة للاجتماع، بسبب «تهرب» زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من الحضور لتقديم سياستها في مجال افتحاص المقاولات العمومية، وإصدار التوصيات التي تدفع الوزراء إلىأكمل القراءة »
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