الرياضة
المسفيويون تغنوا بحمد الله وعطية الله
عاشت شوارع آسفي، أول أمس (الأحد)، على إيقاع احتفالات صاخبة بعد فوز المنتخب الوطني على بلجيكا، بهدفين لصفر، في كأس العالم. وتجمهر ما يفوق خمسة آلاف مشجع للاحتفال بهذا الإنجاز في ساحة العمالة وسط المدينة، كما تفرق آخرون في مختلف الشوارع والأزقة المتوجهة صوب شمال وجنوب المدينة.أكمل القراءة »
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