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الصباح الفني

أمير‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬بالخارج

منذ 6 دقائق
يطل‭ ‬المغني‭ ‬إيهاب‭ ‬أمير‭ ‬على‭ ‬جمهوره‭ ‬خارج‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬وسهرات‭ ‬فنية،‭ ‬يحييها‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭. ‬والتقى‭ ‬أمير،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬جمهوره‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إحياء‭ ‬سهرات‭ ‬أخرى،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬عن‭ ‬تفاصيلها‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ كما‭ ‬يركز‭ ‬أمير،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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