الصباح الفني
أمير في حفلات بالخارج
يطل المغني إيهاب أمير على جمهوره خارج المغرب من خلال حفلات وسهرات فنية، يحييها في عدد من الدول. والتقى أمير، الأسبوع الماضي، جمهوره في ألمانيا، في انتظار إحياء سهرات أخرى، يتوقع أن يعلن عن تفاصيلها الأيام المقبلة، حسب ما أكدته مصادر “الصباح”. كما يركز أمير، في الوقتأكمل القراءة »
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