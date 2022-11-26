الرياضة
أقمصة الأسود… إقبال غير مسبوق
تفوق الطلب على العرض رفع الأثمان والقميص الأبيض الأكثر اقتناء تشهد الأسواق طلبا قياسيا على أقمصة المنتخب الوطني الجديدة، التي يلعب بها الأسود في كأس العالم قطر 2022، خاصة القميص الأبيض، الذي تضاعف ثمنه بفعل الإقبال الكبير عليه. وعاينت “الصباح” أسواقا بالبيضاء، تعرف إقبالا كبيرا على أقمصةأكمل القراءة »
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