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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
إيمان‭ ‬الشميطي‭ (‬خاص‭)‬
الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تنضج،‭ ‬ستسأل‭ ‬نفسك‭ ‬عن‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬مرت‭ ‬بك‭ ‬عنوانها‭ ‬الوحيد‭ ‬أين‭ ‬كان‭ ‬عقلي؟‭”.‬ الشميطي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬فلا‭ ‬الهوامش‭ ‬تليق‭ ‬بنا‭ ‬ولا‭ ‬أنصاف‭ ‬الأشياء‭ ‬تعنينا‭”.‬ العماري كتب‭ ‬الممثل‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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