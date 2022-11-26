الصباح الفني
قالوا
الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “بعد أن تنضج، ستسأل نفسك عن أشياء كثيرة مرت بك عنوانها الوحيد أين كان عقلي؟”. الشميطي كتبت المغنية إيمان الشميطي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “فلا الهوامش تليق بنا ولا أنصاف الأشياء تعنينا”. العماري كتب الممثلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا