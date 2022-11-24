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وطنية

الداكي‭: ‬مناهضة‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬أولوية‭ ‬النيابة‭ ‬العامة

منذ 9 ثواني
قال‭ ‬مولاي‭ ‬الحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض،‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إن‭ ‬رئاسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬مناهضة‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬توجيهاتها‭ ‬للنيابات‭ ‬العامة‭.‬ وأضاف‭ ‬الداكي،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬لمناسبة‭ ‬تقديم‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المندمجة‭ ‬لمناهضة‭ ‬زواج‭ ‬القاصر،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭) ‬بالصخيرات،‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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