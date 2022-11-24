وطنية
الداكي: مناهضة الزواج المبكر أولوية النيابة العامة
قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة جعلت من مناهضة الزواج المبكر ضمن أولوياتها، وفي مقدمة توجيهاتها للنيابات العامة. وأضاف الداكي، خلال كلمته لمناسبة تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر، أول أمس (الثلاثاء) بالصخيرات، أن رئاسةأكمل القراءة »
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