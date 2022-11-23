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السكوري يحقق في اختلالات “أوراش”
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، إنه لن يسمح بتبديد الملايير على مكاتب دراسات جديدة لإنجاز برامج، فيما يوجد في مقر الوزارة عشرات الدراسات المنجزة لم تفعل. ورد الوزير على بعض المنتقدين قائلا “لماذا سأنجز دراسة تكلف 300 مليون أو أكثر وأدفع الأموال لمكاتبأكمل القراءة »
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