أخبار الصباح
أخبار الصباح
< مفتش أصيب مفتش شرطة بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، الأحد الماضي، بجروح، أثناء مطاردة أفراد شبكة لتهريب الأقراص المهلوسة. وأفاد مصدر "الصباح" أن عناصر الفرقة انتقلت إلى تمارة، لملاحقة المتورطين، بعد معلومات وفرتها عناصر "ديستي"، وحجزت فرقة التدخل حوالي 2000 "قرقوبية"، وأوقفت الفاعلة الرئيسية وسائقهاأكمل القراءة »
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