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وهبي يحكي معاناته مع المحامين
وزير العدل قال إنه مستعد للاستقالة ولم يتطاول على الملك بدا الحزن والحسرة والأسى على محيا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو يحكي معاناته مع المحامين في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الاثنين)، أثناء خوضه سلسلة مفاوضات للتوافق على فصول مشروع قانون مالية 2023،أكمل القراءة »
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