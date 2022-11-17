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تلاعبات في صفقات صور ملكية

منذ 33 ثانية
المفتشية العامة للداخلية رصدت نفخا في توريدات تتعلق بالحفلات الرسمية بفواتير مشبوهة فجر تقرير صادر عن المفتشية العامة للداخلية، في إطار تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات المحلية، فضيحة تلاعبات في صفقات جماعية لتوريد الأعلام الوطنية وأعمدتها والصور الملكية، من لفافات القماش المشمع المخصص لطبع اللافتات، تورط برلمانياأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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