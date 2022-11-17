أخبار الصباح
أخبار الصباح
< مصحة احتج مرافقو مرضى بمصحة الضمان الاجتماعي درب غلف بالبيضاء، على تقاعس مكلفة بالمحاسبة في الفترة بين الظهر والثالثة عصرا، من الاثنين الماضي. وتقاعست مكلفة بالفوترة في خدمة المرتفقين بحجة أن "السيستيم" معطل، وظل المواطنون ينتظرون أزيد من ساعة قبل الاحتجاج لتنهض من مكانها وتشرع فيأكمل القراءة »
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