حوادث
كمبيالات وهمية تسقط مسؤولي بنك
استعملت للاستفادة من قروض بدون ضمانات ومسؤول أخفاها عن الإدارة المركزية للبنك فتحت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، ملفا جديدا يتعلق بالاستفادة من كمبيالات وهمية، للحصول على قروض بدون ضمانات، ورطت أطرا بنكية. وسيمثل الفاعل، المعروف على صعيد القنيطرة وسوق أربعاءأكمل القراءة »
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