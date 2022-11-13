المسيرة الخضراء .. وكالة “تاس” تبرز الأهمية التي يوليها الملك لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

أوردت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، الاثنين، مقتطفات من الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى شعبه بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء، مؤكدة على الأهمية التي يوليها جلالته لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

وسلطت وكالة الأنباء الروسية الضوء، بالخصوص، على أهمية خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، باعتباره “مشروعا مهيكلا” يعد بربط إفريقيا وأوروبا وضمان الأمن الطاقي.

كما أبرزت الوكالة تطلع الملك إلى أن يكون أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب “مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة”.

وكتبت الوكالة أنه إضافة إلى موريتانيا والمغرب، يوفر أنبوب الغاز “فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وأكدت “تاس” على البعد الذي يريده الملك لهذه المبادرة المخصصة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، مبرزة البعد القاري لهذا المشروع الذي نشأ سنة 2016 من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري.

وذكرت الوكالة، التي أوردت مضامين الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، أنه “مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة: مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة”.

وخلصت الوكالة إلى أنه عند تسليمه، سيمتد أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب على ما يقرب من 5660 كيلومترا وسيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا قبل ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، ثم بشبكة الغاز الأوروبية.