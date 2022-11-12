افتتاحية
الجامعة التي نريد
كان لنا، الأربعاء الماضي، حديث وحوار ومكاشفة وتجاذب مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول جامعتنا المغربية. حديث امتد ثلاث ساعات، دون انقطاع، وكان يمكن أن يطول أكثر، بسبب الكم الهائل من القضايا والانتظارات والإكراهات والمشاكل والصعوبات، التي مازالت تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، رغمأكمل القراءة »
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