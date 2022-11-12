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وطنية

بركة‭ ‬يستعجل‭ ‬صرف‭ ‬مستحقات‭ ‬المقاولات

منذ 50 ثانية
وجه‭ ‬مذكرة‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬آجال‭ ‬الأداء‭ ‬واعتماد‭ ‬آخر‭ ‬كشف‭ ‬مؤقت يشكو‭ ‬أرباب‭ ‬المقاولات‭ ‬تأخر‭ ‬صرف‭ ‬مستحقاتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع،‭ ‬بسبب‭ ‬اشتراط‭ ‬بعض‭ ‬التدابير،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬آجال‭ ‬الأداء‭.‬ وسارع‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء،‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬مذكرة‭ ‬إلى‭ ‬المديرين‭ ‬العامين‭ ‬والمركزيين‭ ‬والمسؤولين‭أكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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