وطنية
بركة يستعجل صرف مستحقات المقاولات
وجه مذكرة لمسؤولي الوزارة من أجل تحسين آجال الأداء واعتماد آخر كشف مؤقت يشكو أرباب المقاولات تأخر صرف مستحقاتهم من قبل بعض أصحاب المشاريع، بسبب اشتراط بعض التدابير، التي تؤثر على آجال الأداء. وسارع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى توجيه مذكرة إلى المديرين العامين والمركزيين والمسؤولينأكمل القراءة »
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