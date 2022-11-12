مجتمع
مضاربو الحليب يستنزفون الأسواق
يوظفون أشخاصا لاقتناء كميات منه قصد إعادة بيعها بعد نفاد المنتوج أفرغت الرفوف المخصصة للحليب في عدد من المساحات التجارية الكبرى، بعد قيام أشخاص باقتناء كميات مهمة من هذا المنتوج. وأرجعت مصادر الإقبال على اقتناء الحليب بكميات كبيرة إلى التراجع الملحوظ في إنتاج الحليب، بسبب انخفاض الكمياتأكمل القراءة »
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