fbpx
مجتمع

مضاربو الحليب يستنزفون الأسواق

منذ دقيقتين
يوظفون أشخاصا لاقتناء كميات منه قصد إعادة بيعها بعد نفاد المنتوج أفرغت الرفوف المخصصة للحليب في عدد من المساحات التجارية الكبرى، بعد قيام أشخاص باقتناء كميات مهمة من هذا المنتوج. وأرجعت مصادر الإقبال على اقتناء الحليب بكميات كبيرة إلى التراجع الملحوظ في إنتاج الحليب، بسبب انخفاض الكمياتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى