مجتمع
اختتام منتدى الاستثمار السياحي بتغازوت
اختتمت أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار السياحي، المنظم بمبادرة من الشركة المغربية للهندسة السياحية، بمنطقة تغازوت بأكادير، تحت شعار “استلهام تطوير القطاع الفندقي عبر إفريقيا”. وشارك في المنتدى كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، ورئيس مجلسأكمل القراءة »
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