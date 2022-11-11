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وطنية

الحكومة تتدارس تجويد المدرسة العمومية

منذ دقيقتين
إرساء الحكامة واعتماد ميثاق يحدد التزامات الفاعلين وتأمين التمويل لاستدامة الإصلاح شكلت خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، محور أشغال مجلس الحكومة، المنعقد أمس (الخميس)، برئاسة عزيز اخنوش. وتتبع مجلس الحكومة عرضا في الموضوع، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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