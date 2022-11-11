وطنية
الأغلبية تصوت ضد تعديلاتها
25 نائبا يصادقون على الجزء الأول من مشروع قانون المالية صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ليلة أول أمس (الاربعاء)، في ساعات متأخرة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ 2023، كما تم تعديله، ولم يتجاوز عدد المصوتين عليه 25 نائبا ونائبة، فيما عارضه 10 نواب.أكمل القراءة »
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