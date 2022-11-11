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وطنية

الأغلبية‭ ‬تصوت‭ ‬ضد‭ ‬تعديلاتها

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭             (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
25‭ ‬نائبا‭ ‬يصادقون‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية صادقت‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ليلة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الاربعاء‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬متأخرة،‭ ‬بالأغلبية‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لـ‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعديله،‭ ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬المصوتين‭ ‬عليه‭ ‬25‭ ‬نائبا‭ ‬ونائبة،‭ ‬فيما‭ ‬عارضه‭ ‬10‭ ‬نواب‭.‬أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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