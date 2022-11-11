وطنية
اعتصامات المحامين بالمحاكم متواصلة
أخنوش يدعو ممثليهم إلى حوار الاثنين المقبل في ظل استمرار التوتر بين المحامين وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اختارت فدرالية المحامين الشباب والهيآت الشبابية التصعيد باعتصام وإضراب عن الطعام ينطلق من العاشرة صباحا لأمس (الخميس)، ويستمر لمدة أربع وعشرين ساعة. وعرف قرار الإضراب والاعتصام مشاركة كبيرة للمحامينأكمل القراءة »
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