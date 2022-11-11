وطنية
حالة تناف تهز جماعة الدروة
أعضاء غاضبون بسبب مستشار يستغل ملك الجماعة يسود احتقان كبير بجماعة الدروة، بإقليم برشيد، دفع مستشارين إلى مراسلة وزير الداخلية لوضع حد لما اعتبروه سكوتا للسلطة المحلية لفائدة مستشار بالجماعة، ما زال يستغل ملكا تابعا لها، رغم مرور سنة على انتخابه، في خرق واضح للقانون. وأكد غاضبونأكمل القراءة »
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