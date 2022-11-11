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وطنية

الشيخوخة تنهك موظفي الدولة

منذ 45 ثانية
يتهدد شبح التقاعد القانوني أغلب موظفي الدولة (الموظفون المدنيون)، إذ توقعت دراسات أن يغادر حوالي 44 ألفا وظائفهم في ثلاث سنوات المقبلة، فيما تمثل نسبة الموظفين الذين تفوق أعمارهم 50 سنة، 37.3 في المائة في الهرم السكاني للإدارات العمومية. انتبهت الحكومة إلى الإشكاليات المرتبطة بالموارد البشرية وآثارهاأكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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